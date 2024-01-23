Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
19:49, 23 января 2024Ценности

Стилист Рогов ответил российским звездам на критику его стиля

Александр Рогов

Александр Рогов. Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Российский стилист Александр Рогов ответил певцу Мите Фомину и блогерше Карине Нигай на критику его стиля. Соответствующий комментарий публикует Woman.ru.

По словам Рогова, ему есть что сказать упомянутым звездам. При этом он подчеркнул, что не намерен уделять чрезмерное внимание данным персонам.

«Я не хочу дарить этим людям трафик, чтобы они зарабатывали себе имя на мне. Знаете, лишний раз раздувать скандал и повышать им популярность. Зачем? Я понимаю, для чего они это делают», — высказался он.

Материалы по теме:
Красота Ким Кардашьян и Кейт Мосс — заслуга мастеров из России. Как всего за 10 лет они стали лучшими в мире?
Красота Ким Кардашьян и Кейт Мосс — заслуга мастеров из России.Как всего за 10 лет они стали лучшими в мире?
22 июля 2022
«К ужасу многих, они вернулись» Почему звезды и их фанаты сходят с ума по нелепым стрижкам 1980-х?
«К ужасу многих, они вернулись»Почему звезды и их фанаты сходят с ума по нелепым стрижкам 1980-х?
30 августа 2022

В декабре 2023 года Нигай в интервью журналистке Ксении Собчак заявила, что Рогову необходим стилист.

В свою очередь, Фомин в шоу Лауры Джугелии назвал Рогова «похожим на располневшую тетку».

В октябре Рогов назвал самых модных знаменитых мужчин в России. В первую очередь эксперт выделил звезду «Холопа» Милоша Биковича.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Ештокина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      «Потребуется эвакуироваться из Киева». В Азии предрекли перенос столицы Украины во Львов

      Пилот отказал инвалиду в посадке на рейс из-за коляски

      В Госдуме возмутились транспортным коллапсом в российском городе

      В гаджетах Samsung появится неинвазивный глюкометр

      МИД России предупредил Запад о взаимосвязи ситуации в Красном море и в Газе

      Украина призвала союзников увеличить объемы военной помощи

      В Кремле рассказали об изменении отношения украинцев к власти

      Литва вручила Белоруссии ноту из-за нарушения границы

      В МВД рассказали о вербовке украинскими спецслужбами россиян для разведки

      Рублев нагрубил болельщику во время матча на Australian Open

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше