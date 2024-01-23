Стилист Рогов ответил российским звездам на критику его стиля

Российский стилист Александр Рогов ответил певцу Мите Фомину и блогерше Карине Нигай на критику его стиля. Соответствующий комментарий публикует Woman.ru.

По словам Рогова, ему есть что сказать упомянутым звездам. При этом он подчеркнул, что не намерен уделять чрезмерное внимание данным персонам.

«Я не хочу дарить этим людям трафик, чтобы они зарабатывали себе имя на мне. Знаете, лишний раз раздувать скандал и повышать им популярность. Зачем? Я понимаю, для чего они это делают», — высказался он.

В декабре 2023 года Нигай в интервью журналистке Ксении Собчак заявила, что Рогову необходим стилист.

В свою очередь, Фомин в шоу Лауры Джугелии назвал Рогова «похожим на располневшую тетку».

В октябре Рогов назвал самых модных знаменитых мужчин в России. В первую очередь эксперт выделил звезду «Холопа» Милоша Биковича.