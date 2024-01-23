Камеры наблюдения сняли момент побега выброшенного проводницей кота Твикса

Хронологию событий с котом Твиксом восстановили по камерам наблюдения

На круглом столе в Госдуме гендиректор «Федеральной пассажирской компании» Владимир Пястолов описал хронологию событий в поезде, где ехал выброшенный на мороз кот Твикс. Ее удалось восстановить по записям камер наблюдения, снявшим момент побега животного, пишет РИА Новости.

По словам Пястолова, в Кирове поезд остановился на 24 минуты. В это время пассажир, который вез кота, вышел на перрон, чтобы размяться. Когда он вернулся и забрался на свою полку, кот незаметно выскользнул из переноски.

И достаточно интересное видео получилось: момент возвращения и подъем на свое место — в этот момент выходит кот из-под нижней полки, практически синхронизировано… Это все в процессе ходьбы пассажира, и кот ходит, идет процесс подготовки к отправлению поезда Владимир Пястолов гендиректор «Федеральной пассажирской компании»

Пястолов утверждает, что другие пассажиры пожаловались на гулявшего по вагону кота проводнице. Судя по видео, она взяла Твикса на руки и попыталась найти его хозяина, но на ее вопросы никто не откликнулся. «Пассажир находится на своем месте, расстояние несколько сантиметров, но почему-то не идентифицировали животное», — сказал Пястолов.

Проводница поезда, следовавшего из Екатеринбурга в Санкт-Петербург, выбросила кота одного из пассажиров на остановке в Кирове. Замерзшее домашнее животное нашли 20 января. Предположительно, Твикс неделю выживал на морозе. Хозяин кота заявил о готовности обратиться в суд. Проводницу отстранили от работы.