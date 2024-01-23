Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераИнвестиции
20:57, 23 января 2024Экономика

В Европе санкции против России назвали бессмысленными

Член Европарламента Майер заявил о бессмысленности антироссийских санкций
СюжетСанкции против России:

Фото: Yves Herman / Reuters

Член Европарламента от Австрийской партии свободы (АПС) Георг Майер призвал признать бессмысленность санкций ЕС против России. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, единственными, кто ощущает на себе экономические последствия политики Брюсселя, являются миллионы граждан Евросоюза. Страны альянса по-прежнему закупают энергоносители из РФ, однако теперь вынуждены делать это по завышенным ценам и через посредников, заявил евродепутат.

Майер также отметил, что многие отрасли экономики Европы уже испытали негативное влияние антироссийских санкций, столкнувшись с ростом цен на энергию, что привело к оттоку многих предприятий из ЕС. «Я не уверен, что европейская промышленность сможет справиться с этим 12-м пакетом санкций», — сказал он.

Материалы по теме:
Российским алмазам объявили бойкот. Кто и зачем решил запретить драгоценные камни из России?
Российским алмазам объявили бойкот.Кто и зачем решил запретить драгоценные камни из России?
9 декабря 2023
Россия прожила год с потолком цен на нефть, но США хотят усилить ограничения. Как это повлияет на мировую экономику?
Россия прожила год с потолком цен на нефть, но США хотят усилить ограничения. Как это повлияет на мировую экономику?
9 января 2024

Ранее стало известно, что в Евросоюзе начали обсуждать 13-й пакет антироссийских санкций, в него могут войти меры по борьбе с обходом рестрикций как через третьи страны, так и через компании внутри ЕС. Ожидается, что его примут 24 февраля, в годовщину начала спецоперации на Украине.

Позднее появилась информация о том, что Польша и страны Прибалтики призвали ЕС включить в новый пакет санкций против РФ запрет на поставки из страны алюминия и сжиженного природного газа. Помимо этого, предлагается усилить ограничения в сфере авиации, а именно включить в списки ряд товаров, используемых для производства беспилотников.

Что думаешь? Оцени!
      Влада Горячева
      Комментарии отключены
      Последние новости

      «У Зеленского большие проблемы». В Кремле рассказали, что думают о претензиях Украины на российские земли

      В Британии назвали несуразным указ Зеленского о России

      Оргии по выходным и тайные съемки порно. О чем рассказала в мемуарах последняя жена основателя Playboy Хью Хефнера?

      В США заявили о помощи Украине только со стороны Европы

      Турецкая волейболистка рассказала о предубеждениях о русских

      Жене отказывающегося спать в семейной кровати мужа дали совет

      BMW заподозрили в обмане

      В Европе санкции против России назвали бессмысленными

      В США начали производство самолета шестого поколения

      Учительница христианской школы попыталась отравить мужа напитком из цветка

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше