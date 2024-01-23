В Европе санкции против России назвали бессмысленными

Член Европарламента Майер заявил о бессмысленности антироссийских санкций

Член Европарламента от Австрийской партии свободы (АПС) Георг Майер призвал признать бессмысленность санкций ЕС против России. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, единственными, кто ощущает на себе экономические последствия политики Брюсселя, являются миллионы граждан Евросоюза. Страны альянса по-прежнему закупают энергоносители из РФ, однако теперь вынуждены делать это по завышенным ценам и через посредников, заявил евродепутат.

Майер также отметил, что многие отрасли экономики Европы уже испытали негативное влияние антироссийских санкций, столкнувшись с ростом цен на энергию, что привело к оттоку многих предприятий из ЕС. «Я не уверен, что европейская промышленность сможет справиться с этим 12-м пакетом санкций», — сказал он.

Ранее стало известно, что в Евросоюзе начали обсуждать 13-й пакет антироссийских санкций, в него могут войти меры по борьбе с обходом рестрикций как через третьи страны, так и через компании внутри ЕС. Ожидается, что его примут 24 февраля, в годовщину начала спецоперации на Украине.

Позднее появилась информация о том, что Польша и страны Прибалтики призвали ЕС включить в новый пакет санкций против РФ запрет на поставки из страны алюминия и сжиженного природного газа. Помимо этого, предлагается усилить ограничения в сфере авиации, а именно включить в списки ряд товаров, используемых для производства беспилотников.