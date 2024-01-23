Изъятие боеприпасов из украинского тайника росгвардейцами попало на видео

Росгвардия нашла тайник украинских формирований в Запорожской области

В Запорожской области росгвардейцы нашли тайник украинских вооруженных формирований. В ведомстве предоставили «Ленте.ру» оперативное видео.

На кадрах видны спецназовцы, изымающие боеприпасы.

В схроне, расположенном в бывшей воинской части теробороны в Мелитопольском районе, находилось более двух тысяч боеприпасов, гранаты и ручные гранатометы.

19 января сообщалось, что Росгвардия впервые применила в Донецкой народной республике (ДНР) комплекс обнаружения и подавления беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) «Выжигатель» в ходе выполнения служебно-боевых задач в зоне специальной военной операции (СВО). За первую неделю было уничтожено три квадрокоптера мультироторного типа.