15-летняя мигрантка упала с 16-го этажа жилого дома в Петербурге

В Санкт-Петербурге 15-летняя школьница упала с 16-го этажа жилого дома

В Санкт-Петербурге 15-летняя мигрантка упала с 16-го этажа жилого дома. Об этом пишет 78.ru.

По информации издания, школьницу без признаков жизни нашли под окнами многоэтажки на Ленинском проспекте. Девочка оказалась уроженкой Молдавии, проживающей в этом же доме. Отмечается, что на учете в органах по надзору за несовершеннолетними ребенок не стоял. По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее в Екатеринбурге у подъезда одного из жилых домов нашли замерзшую россиянку с ребенком, на которых не было верхней одежды. Как рассказали в полиции, женщине померещилось «что-то страшное и опасное» под кроватью и она вместе с ребенком выпрыгнула из окна. В результате горожанку госпитализировали с переломами, у ее сына травм и обморожения не зафиксировали.

Кроме того, 17 января сообщалось, что житель Москвы решил развесить белье на балконе и выпал с седьмого этажа. Благодаря снегу, смягчившему падение, ему удалось выжить. Россиянина госпитализировали с тяжелыми травмами.