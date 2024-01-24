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18:28, 24 января 2024Интернет и СМИ

Ведущий новостей оговорился в прямом эфире и рассмешил коллегу

Ведущий «Би-би-си» Джон Кей оговорился в прямом эфире и рассмешил коллегу
Джон Кей

Джон Кей. Кадр: BBC

Ведущий новостей на британском канале «Би-би-си» Джон Кей оговорился в прямом эфире, произнеся вместо слова «погода» слово, которое используется как сленговое название мужского полового органа. Случайная ошибка Кея рассмешила его коллегу, сообщает The Sun.

Перед тем как дать слово метеорологу, Кей ненамеренно сказал вместо weather (в переводе с английского языка — «погода») слово leather («кожа»), сленговое значение которого — мужской половой орган. Кей сразу понял, что совершил ошибку, и исправился.

В ответ его коллега Сэлли Наггет рассмеялась. «У нас будут неприятности», — отреагировала она на оговорку ведущего.

Ранее сообщалось о другой оговорке, совершенной в прямом эфире «Би-би-си». Ведущая прогноза погоды Би Такер случайно назвала коллегу Нормандскими островами. Ее нечаянная ошибка позабавила пользователей сети.

Перед этим стало известно, что британский политик и ведущий утреннего шоу Good Morning Britain на канале ITV Эд Боллз случайно пнул свою соведущую Сюзанну Рид в прямом эфире. После этого он извинился перед коллегой.

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      Олег Давыдов
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