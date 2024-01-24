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15:24, 24 января 2024Ценности

Блогерша раскрыла дешевый способ омолодиться

Кадр: @thenaturalnadine

Блогерша Надин (фамилия неизвестна) раскрыла дешевый способ омолодиться. Соответствующей информацией она поделилась в своем TikTok.

37-летняя инфлюэнсерша с никнеймом thenaturalnadine, чей блог насчитывает более 123 тысяч подписчиков, продемонстрировала свое лицо крупным планом. На размещенных кадрах видно, что на коже юзерши отсутствуют глубокие мимические морщины и другие косметические дефекты.

По словам женщины, увлажняет и подтягивает кожу, а также уменьшает воспаления банановая кожура. «Это недорогое и полезное средство», — заявила она.

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При этом Надин уточнила, что после использования упомянутого продукта важно не смывать его в течение 10 минут. «Соблюдать эти правила просто, вы можете повторять такое действие каждый день», — заключила пользовательница сети.

Ранее в январе блогерша нашла дешевую замену ботоксу. По словам инфлюэнсерши, сохранять подобный внешний вид с гладкой кожей и отсутствием заломов ей помогает домашнее средство.

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      Екатерина Ештокина
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