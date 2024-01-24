Большинство граждан Латвии не увидели пользу в украинских беженцах

Соцопрос LSM: лишь 6% латвийцев согласны, что украинцы принесут пользу экономике

Только 6 процентов латвийцев согласились, что после конфликта государство должно удержать украинских беженцев ради решения социально-экономических проблем, большинство граждан балтийского государства не увидели в украинцах пользу для рынка труда и демографии республики. Об этом свидетельствуют данные социологического центра Norstat, собранные по заказу портала LSM.lv.

«Респондентов попросили оценить высказывание "Государству следует попытаться удержать украинских беженцев после войны, чтобы облегчить латвийские проблемы с демографией и рабочей силой". Только 6 процентов респондентов согласились с ним полностью, а 14 процентов поддерживают его частично», — приводит издание результаты соцопроса.

При этом с тем, что беженцы принесут экономике пользу, не согласны полностью или частично 41 процент латвийцев, 31 процент — относится к нему нейтрально.

Ранее в Латвии возбудили дело против украинской беженки из-за незнания латышского языка. По словам девушки, она работала поваром, но иногда принимала заказы клиентов, — один из них написал на нее жалобу в Центр государственного языка Латвии.