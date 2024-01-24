В браузере Google Chrome появилась поддержка ИИ
Программисты компании Google добавили в браузер Chrome поддержку искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщается в блоге проекта.
Нововведения появятся в версии Chrome 121 для Windows и macOS. Они позволят пользователям автоматически распределять вкладки браузера по группам. ИИ сможет сформировать папки с вкладками по темам.
В будущих обновлениях в Chrome добавят поддержку функции генерации текста. В Google объяснили, что опция поможет сделать обзор на определенный продукт в интернете, написать официальное приглашение, корректно составить запрос в официальные органы и так далее.
Также в настройках программы появится функция создания тем с помощью ИИ. Искусственный интеллект будет менять фон на основе обоев, времени суток или запросов пользователя.
Первыми оценить новые ИИ-функции смогут пользователи Chrome из США. Для их включения нужно будет в настройках приложения перейти в раздел «Экспериментальный искусственный интеллект».
В начале января инженеры Microsoft добавили в текстовый редактор «Блокнот» функции ИИ, что позволит пользователю переписать текст, сделать его короче или длиннее по запросу.