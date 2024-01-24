14-летняя россиянка забеременела от мужа бабушки

СКР возбудил дело из-за беременности 14-летней москвички от мужа бабушки

В Новой Москве следователи возбудили уголовное дело после сообщения о беременности 14-летней девочки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном управлении Следственного комитета России (СКР).

Расследование ведется по статье 131 УК РФ («Изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста»). Готовятся материалы для назначения судебно-медицинской экспертизы.

Москвичка забеременела от 63-летнего мужа своей бабушки, сообщает «МК». Ее мать узнала о произошедшем и оповестила учителей, а те заявили в полицию.

Семья девочки переехала в Москву из Пензенской области в 2020 году. Помимо нее в съемной квартире проживают мать, младшие брат и сестра, а также бабушка с мужем, которого и задержали правоохранители по подозрению в изнасиловании несовершеннолетней.

24 января сообщалось, что в Ленинградской области сборщик мебели надругался над девятилетней дочерью сожительницы. В отношении женщины составлен протокол о неисполнении обязанности по воспитанию дочери. Мужчину задержали и отправили в СИЗО. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.