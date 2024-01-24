Франция отклонила запрос России о заседании СБ ООН по сбитому Ил-76

Франция отклонила запрос России о проведении заседания СБ ООН по сбитому Ил-76

Франция отклонила запрос России о проведении в среду, 24 января, заседания Совета безопасности ООН по сбитому Ил-76. Об этом сообщает в Telegram-канале первый зампостпреда России при всемирной организации Дмитрий Полянский.

Он также заявил, что Франция, «явно пытаясь выиграть время и дать своим украинским клиентам время выдумать хоть какое-то мало-мальски правоподобное объяснение происходящего», запланировала заседание СБ ООН по сбитому Ил-76 на вечер четверга, 25 января.

О крушении самолета стало известно 24 января. Инцидент подтвердило Министерство обороны России. Как указали в ведомстве, на борту воздушного судна находились шесть членов экипажа, 65 пленных бойцов Вооруженных сил Украины, а также трое сопровождающих. Их перевозили для обмена.