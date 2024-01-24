Глава Оренбургской области раскрыл подробности о крушении Ил-76

Денис Паслер: в сбитом ВСУ самолете Ил-76 были летчики из Оренбургской области

В самолете Ил-76, сбитом Вооруженными силами Украины (ВСУ) над Белгородской областью, были летчики из Оренбургской области. Такие подробности раскрыл глава региона Денис Паслер в Telegram-канале.

Как написал губернатор, в результате крушения погибли летчики, служившие в оренбургском военно-транспортном полку.

О крушении самолета стало известно 24 января. Инцидент подтвердило Минобороны России. Как указали в ведомстве, на борту воздушного судна находились шесть членов экипажа, 65 пленных бойцов Вооруженных сил Украины, а также три сопровождающих. Их перевозили для обмена.

Позже оборонное ведомство заявило, что самолет сбили из ЗРК, который находился в Харьковской области. При этом в ведомстве не уточнили, какой именно это был комплекс.