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21:10, 24 января 2024Россия

Глава Оренбургской области раскрыл подробности о крушении Ил-76

Денис Паслер: в сбитом ВСУ самолете Ил-76 были летчики из Оренбургской области
Денис Паслер

Денис Паслер. Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В самолете Ил-76, сбитом Вооруженными силами Украины (ВСУ) над Белгородской областью, были летчики из Оренбургской области. Такие подробности раскрыл глава региона Денис Паслер в Telegram-канале.

Как написал губернатор, в результате крушения погибли летчики, служившие в оренбургском военно-транспортном полку.

О крушении самолета стало известно 24 января. Инцидент подтвердило Минобороны России. Как указали в ведомстве, на борту воздушного судна находились шесть членов экипажа, 65 пленных бойцов Вооруженных сил Украины, а также три сопровождающих. Их перевозили для обмена.

Позже оборонное ведомство заявило, что самолет сбили из ЗРК, который находился в Харьковской области. При этом в ведомстве не уточнили, какой именно это был комплекс.

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      Марина Совина
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