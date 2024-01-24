Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Автомобилист
Сегодня
17:00 (Мск)
Ак Барс
Фонбет Чемпионат КХЛ
ЮАР
Сегодня
20:00 (Мск)
Тунис
Кубок африканских наций|Группа E. 3-й тур
Мальорка
Сегодня
21:30 (Мск)
Жирона
Кубок Испании|1/4 финала
Бавария
Сегодня
22:30 (Мск)
Унион
Германия - Бундеслига|13-й тур
Атлетик Б
Сегодня
23:30 (Мск)
Барселона
Кубок Испании|1/4 финала
Бостон Брюинз
Завтра
03:30 (Мск)
Каролина Харрикейнз
НХЛ - регулярный чемпионат
08:39, 24 января 2024Спорт

Хет-трик и пас Кучерова принесли «Тампе» победу над «Филадельфией» в НХЛ

Хет-трик и пас Кучерова принесли «Тампа-Бэй» победу над «Филадельфией» в НХЛ

Фото: Brian Bradshaw Sevald / USA TODAY Sports / Reuters

Хоккеисты «Тампа-Бэй Лайтнинг» обыграли «Филадельфию Флайерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча, прошедшая в Филадельфии, завершилась со счетом 6:3 (2:0, 2:2, 2:1). В составе «Молний» хет-трик оформил российский нападающий Никита Кучеров (19-я, 23-я и 60-я минуты). Также он отличился голевой передачей. Это его 25-й матч в рамках НХЛ, в котором набрал 4 очка и более.

Кучеров выступает за «Тампу» с 2013 года, за это время он дважды выиграл Кубок Стэнли. Он занимает третье место среди действующих российских хоккеистов НХЛ по количеству набранных очков в регулярных чемпионатах.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Украина заявила, что в 2024 году получит принципиально новое оружие. Что запад может передать Киеву?

      Премьер Словакии объяснил выбор Ужгорода для визита вместо Киева

      Предотвращен теракт на военном предприятии в российском городе

      101-летняя женщина поделилась неожиданным секретом долголетия

      В ЛНР рассказали об ударах ВСУ по сдающимся в плен сослуживцам

      Возлюбленная рэпера Face показала целлюлит на фото в нижнем белье

      Раскрыты последствия атаки украинских беспилотников в Орле

      Делегация Конгресса США впервые посетила Тайвань после выборов

      В Совфеде отреагировали на решение Турции ратифицировать членство Швеции в НАТО

      Россиянин раскрыл способ купить жилье в Монголии за 50 тысяч рублей

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше