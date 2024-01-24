Хет-трик и пас Кучерова принесли «Тампе» победу над «Филадельфией» в НХЛ

Хет-трик и пас Кучерова принесли «Тампа-Бэй» победу над «Филадельфией» в НХЛ

Хоккеисты «Тампа-Бэй Лайтнинг» обыграли «Филадельфию Флайерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча, прошедшая в Филадельфии, завершилась со счетом 6:3 (2:0, 2:2, 2:1). В составе «Молний» хет-трик оформил российский нападающий Никита Кучеров (19-я, 23-я и 60-я минуты). Также он отличился голевой передачей. Это его 25-й матч в рамках НХЛ, в котором набрал 4 очка и более.

Кучеров выступает за «Тампу» с 2013 года, за это время он дважды выиграл Кубок Стэнли. Он занимает третье место среди действующих российских хоккеистов НХЛ по количеству набранных очков в регулярных чемпионатах.