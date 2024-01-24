Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераИнвестиции
15:47, 24 января 2024Экономика

Крупнейший автопроизводитель задумался о продаже всех автосалонов в Германии

Mercedes-Benz: компания рассматривает продажу всех 80 автосалонов в Германии

Фото: Sam Warren / Unsplash

Компания Mercedes-Benz задумалась о продаже всех 80 автосалонов в Германии. Об этом со ссылкой на пресс-службу немецкого автопроизводителя сообщает РИА Новости.

Один из крупнейших мировых автоконцернов рассматривает вариант избавиться от точек продаж в ФРГ, чтобы оптимизировать процесс реализации продукции в эпоху цифровизации и электромобильности. Компания может передать их разным дилерским группам.

«После очень положительного опыта на различных европейских рынках мы теперь также изучаем возможность более независимой организации принадлежащих концерну филиалов в Германии, и не исключена их продажа опытным и известным дилерским группам», — отметили представители компании.

Для автосалонов в Германии планируют найти компетентных и опытных покупателей. Разделить точки продаж планируют разным партнерам, которые не станут закрывать площадки или увольнять около 8 тысяч занятых там сотрудников.

Материалы по теме:
Рынок автомобилей в России изменился до неузнаваемости. Как теперь купить иномарку и кто пришел на смену дилерам?
Рынок автомобилей в России изменился до неузнаваемости.Как теперь купить иномарку и кто пришел на смену дилерам?
27 октября 2022
Удар по экологии и дефицит машин. Как санкции против России рискуют отменить революцию в мире автомобилей?
Удар по экологии и дефицит машин.Как санкции против России рискуют отменить революцию в мире автомобилей?
14 июня 2022

По мнению помощника президента России Владимира Путина Максима Орешкина, через десять лет компании Mercedes и BMW уйдут в историю. Сегодня Китай стал экспортером автомобилей номер один в мире, а немецкие производители повторят судьбу Volvo, которая была продана в КНР. Он добавил, что «европейские производители теперь не имеют ни рынка сбыта, ни преимущества в технологиях, которое у них было еще пять-десять лет назад».

Ранее стало известно, что территория бывшего завода Mercedes в Подмосковье стала складом для хранения машин из Китая. Сейчас в Поварово припаркованы сотни автомобилей в защитной ткани. Часть из хранящихся на площадке автомобилей — китайские гибриды Lixiang, по итогам 2023 года вошедшие в топ-10 по популярности среди неофициально ввозимых в Россию. Также на предприятии содержат автомобили Aito, о планах на производство которых новый владелец завода сообщал ранее.

Что думаешь? Оцени!
      Вячеслав Агапов
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Россия официально обвинила Украину в атаке на Ил-76 под Белгородом

      Россиянам рассказали о способе бесплатно смотреть футбол

      В Латвии назвали срок строительства балтийской линии обороны

      Путин поделился с президентом Чада тревогой по поводу ситуации в стране

      Премьер Италии посетит Киев

      Крупнейший автопроизводитель задумался о продаже всех автосалонов в Германии

      Россиянкам без талии назвали подходящую одежду

      В ЕС заявили о возможном увеличении пророссийских депутатов в Европарламенте

      Литва ограничила поездки госслужащих в Россию, Белоруссию и Китай

      Россиянин расправился с товарищем металлической трубой и попал под суд

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше