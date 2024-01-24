Крупнейший автопроизводитель задумался о продаже всех автосалонов в Германии

Mercedes-Benz: компания рассматривает продажу всех 80 автосалонов в Германии

Компания Mercedes-Benz задумалась о продаже всех 80 автосалонов в Германии. Об этом со ссылкой на пресс-службу немецкого автопроизводителя сообщает РИА Новости.

Один из крупнейших мировых автоконцернов рассматривает вариант избавиться от точек продаж в ФРГ, чтобы оптимизировать процесс реализации продукции в эпоху цифровизации и электромобильности. Компания может передать их разным дилерским группам.

«После очень положительного опыта на различных европейских рынках мы теперь также изучаем возможность более независимой организации принадлежащих концерну филиалов в Германии, и не исключена их продажа опытным и известным дилерским группам», — отметили представители компании.

Для автосалонов в Германии планируют найти компетентных и опытных покупателей. Разделить точки продаж планируют разным партнерам, которые не станут закрывать площадки или увольнять около 8 тысяч занятых там сотрудников.

По мнению помощника президента России Владимира Путина Максима Орешкина, через десять лет компании Mercedes и BMW уйдут в историю. Сегодня Китай стал экспортером автомобилей номер один в мире, а немецкие производители повторят судьбу Volvo, которая была продана в КНР. Он добавил, что «европейские производители теперь не имеют ни рынка сбыта, ни преимущества в технологиях, которое у них было еще пять-десять лет назад».

Ранее стало известно, что территория бывшего завода Mercedes в Подмосковье стала складом для хранения машин из Китая. Сейчас в Поварово припаркованы сотни автомобилей в защитной ткани. Часть из хранящихся на площадке автомобилей — китайские гибриды Lixiang, по итогам 2023 года вошедшие в топ-10 по популярности среди неофициально ввозимых в Россию. Также на предприятии содержат автомобили Aito, о планах на производство которых новый владелец завода сообщал ранее.