В России заявили о мировом лидерстве в одной отрасли

Минсельхоз: в 2023 году Россия стала мировым лидером по добыче лосося

В 2023 году Россия стала первой в мире по добыче лосося. О приобретенном лидерстве в отрасли заявили в пресс-службе Минсельхоза.

Текущий результат стал вторым в истории России — рекорд в 678 тысяч тонн добытого лосося установили в 2018 году.

Объемы потребления лосося в стране в 2023 году не только восстановились после кризисного 2022-го, но и продемонстрировали резкий рост на 26 процентов по итогам января-июня и достигли уровня 46 тысяч тонн. В денежном выражении показатель увеличился на 33 процента, до 27 миллиардов рублей. Такой рост объяснили сезонной тенденцией и возвращением корпоративов.

В декабре 2023 года Минфин США ввел запрет на импорт лосося, трески и краба из России. Как уточнили в ведомстве, санкции распространятся также на продукты, которые были полностью или частично получены из российской рыбы. Это подразумевает в том числе ту рыбу, которая была добыта в водах под юрисдикцией России или судами под российским флагом.

Россия запретила поставки готовой продукции из рыбы и морепродуктов из недружественных стран (Евросоюза, США и Норвегии) 25 июля 2023 года. В Минэкономразвития подчеркнули, что отказ от импорта из этих стран освободит отдельные ниши рынка, которые заполнят российские производители.