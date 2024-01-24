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21:26, 24 января 2024Среда обитания

Назван адрес места жительства семьи Владимира Путина во время блокады

Семья Владимира Путина во время блокады жила на набережной Обводного канала, 57

Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Во время блокады Ленинграда родители Владимира Путина и его старший брат Витя жили в доме на набережной Обводного канала. Верный адрес места жительства семьи будущего президента России на тот момент назвал изданию «Фонтанка» исследователь Валерий Григорчук.

Мужчина изучил домовые книги, которые позволили установить, что родители Путина в начале Великой Отечественной войны переехали не в дом №97 (сейчас 121) на набережной Обводного канала, как это считалось ранее, а в дом №47 (сейчас 57), квартиру 17 на набережной Обводного канала. Позже, 11 июля 1942 года, их эвакуировали из блокадного Ленинграда.

В соответствии с записями в домовых книгах, на Обводном, 47, квартира 17, Мария Ивановна Путина была прописана с 19 января 1942 года. В апреле того же года там прописали Владимира Спиридоновича Путина, который вернулся из госпиталя после тяжелого ранения, полученного в боях за Ленинград. За несколько дней до этого из семьи забрали старшего брата президента, Витю, которому на тот момент было 1,5 года. По словам главы государства, это сделали практически принудительно, но уберечь ребенка не смогли — его жизнь унесла дифтерия. Несовершеннолетние в то время прописки не имели, и Григорчуку удалось подтвердить, что Витя жил по тому же адресу, где и его родители, благодаря обнаруженным записям в архивных документах на эвакуацию от 17 апреля 1942 года: «18.04 Путин Витя, 1г 6 м.»; напротив фамилии стоял адрес: Обводный, 47, кв. 17.

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В Ленинград родители Путина возвратились в 1945 году, но уже не в прежнюю квартиру, а в комнату на улице Рылеева. Вскоре после этого они переехали в коммуналку в Басковом переулке, где и прошло детство Владимира Путина.

В декабре президент рассказал, как его мать выиграла в лотерею автомобиль и отказалась от квартиры ради сына.

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      Полина Кислицына
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