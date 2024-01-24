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08:30, 24 января 2024Забота о себе

Назван простой и приятный способ профилактики рака простаты

Фото: PeopleImages.com - Yuri A / Shutterstock / Fotodom

При регулярной эякуляции риск развития рака простаты снижается на 20 процентов. Об этом простом и приятном способе профилактики опасного заболевания рассказала председатель Комитета по здоровью простаты Фонда урологической помощи в США Энн Кальварези, пишет Metro.

Кальварези отметила, что пользу эякуляции для мужского здоровья доказало исследование с участием 23 тысяч мужчин. По ее словам, ученые 18 лет наблюдали за пациентами и выяснили, что у мужчин, которые эякулируют минимум 21 раз в месяц, вероятность развития рака простаты снижается на 20 процентов.

Эксперт подчеркнула, что пока ученые не выяснили, почему семяизвержение положительно действует на здоровье простаты. По одной теории, говорит Кальварези, во время эякуляции из организма выводятся вредные вещества, по другой — между сексуальной активностью и развитием рака простаты нет прямой взаимосвязи. «Вероятно, что мужчины с высокой сексуальной активностью ведут более здоровый образ жизни и именно это, а не половая активность, помогает им снизить риск развития рака простаты», — считает Кальварези. В пользу этой теории она назвала еще один факт: корреляция между половой активностью и раком простаты прослеживается не у всех мужчин, а только в определенных возрастных группах.

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      Екатерина Улитина
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