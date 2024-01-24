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16:20, 24 января 2024Россия

Очевидец рассказал о трех хлопках в момент крушения Ил-76 под Белгородом

Житель села Яблоново: в момент крушения Ил-76 раздались три хлопка
СюжетМинобороны:

Фото: vk.com/newsbelgorod / Globallookpress.com

В момент крушения военно-транспортного Ил-76 под Белгородом раздались минимум три хлопка. Об этом рассказал местный житель села Яблоново, рядом с которым рухнул самолет, в беседе с Daily Storm, опубликованной в Telegam-канале издания.

По словам мужчины, он живет на окраине населенного пункта и не видел воздушное судно, но слышал звуки его падения. «Было три хлопка точно, может быть, четыре, по сравнению с Белгородом тихие достаточно. Потом дым пошел — грибок, его было хорошо видно. Затем стало слышно громкий шум, наверное, от падения самолета», — поделился очевидец.

Собеседник издания добавил, что в данный момент в районе Яблоново тихо.

Ранее стало известно, что экипаж Ил-76 увел падающий самолет от расположенных в Яблоново жилых домов. После попадания ракеты в воздушное судно у членов экипажа было около 40 секунд, чтобы выпрыгнуть с парашютом, однако они отклонили борт в поле.

Утром 24 января в Белгородской области упал тяжелый военно-транспортный самолет Ил-76, который перевозил пленных бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в точку их обмена на российских военнослужащих. По данным Минобороны России, на борту находились 74 человека, включая шестерых членов экипажа и троих сопровождающих. В ведомстве заявили, что воздушное судно было сбито из зенитного ракетного комплекса с территории Харьковской области.

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      Константин Лысяков
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