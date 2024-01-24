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22:23, 24 января 2024Мир

ООН прокомментировала крушение самолета Ил-76

В ООН заявили, что осведомлены о крушении Ил-76 и сожалеют о гибели людей

Фото: Morteza Nikoubazl / Reuters

Организация Объединенных Наций (ООН) осведомлена о крушении самолета Ил-76, сбитого над Белгородской областью, и сожалеет о гибели людей на его борту. Об этом заявил официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, пишет РИА Новости.

«Мы видели сообщения прессы. Мы сожалеем о жертвах [при крушении Ил-76]», — сказал он. Дюжаррик также подчеркнул, что у ООН нет никакой дополнительной информации о происшествии.

Ранее сообщалось, что Франция отклонила запрос России о проведении в среду, 24 января, заседания Совета безопасности ООН по сбитому Ил-76.

Ил-76 разбился в Белгородской области в среду, 24 января. На его борту находились 65 пленных бойцов ВСУ, а также трое сопровождающих. По заявлению депутата Госдумы Андрея Картаполова, Украина сбила Ил-76 тремя ракетами зенитного ракетного комплекса Patriot или IRIS-T.

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      Марина Совина
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