Первый зарубежный лидер выразил соболезнования Путину после крушения Ил-76

Президент Чада Деби первым выразил соболезнования Путину после крушения Ил-76

Президент Чада Махамат Идрис Деби первым из зарубежных лидеров выразил соболезнования своему российскому коллеге Владимиру Путину после крушения самолета Ил-76 под Белгородом. Слова чадского лидера передает РИА Новости.

«Я слышал о крушении самолета и хотел бы от своего имени и от имени своего народа выразить искренние соболезнования в связи с гибелью солдат», — сказал президент африканской республики.

Ранее МИД России официально обвинил Украину атаке на Ил-76, назвав ее актом безумного варварства. Как указали в ведомстве, инцидент поставил под вопрос возможность любых переговоров.

