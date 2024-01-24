Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:57, 24 января 2024Мир

Первый зарубежный лидер выразил соболезнования Путину после крушения Ил-76

Президент Чада Деби первым выразил соболезнования Путину после крушения Ил-76

Фото: Mark Schiefelbein / Pool / Getty Images

Президент Чада Махамат Идрис Деби первым из зарубежных лидеров выразил соболезнования своему российскому коллеге Владимиру Путину после крушения самолета Ил-76 под Белгородом. Слова чадского лидера передает РИА Новости.

«Я слышал о крушении самолета и хотел бы от своего имени и от имени своего народа выразить искренние соболезнования в связи с гибелью солдат», — сказал президент африканской республики.

Ранее МИД России официально обвинил Украину атаке на Ил-76, назвав ее актом безумного варварства. Как указали в ведомстве, инцидент поставил под вопрос возможность любых переговоров.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Кондратьева
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Россия официально обвинила Украину в атаке на Ил-76 под Белгородом

      Россиянам рассказали о способе бесплатно смотреть футбол

      Самолет Ил-76 сбили из ЗРК в Харьковской области

      Блогерша раскрыла дешевый способ омолодиться

      Стало известно о бойцах «Азова» на борту сбитого Ил-76

      Крушению Ил-76 предшествовали ночные атаки армии России по силам ВСУ в Харькове

      Жена главного тренера сборной России по футболу уедет жить в Европу

      В Германии помощь стран ЕС Киеву назвали недостаточной

      На Украине словами «отсидеться не получится» призвали рассказать правду об Ил-76

      Землетрясение произошло в российском регионе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше