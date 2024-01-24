Появилась версия о поражении Ил-76 с пленными бойцами ВСУ ракетой ЗРК Patriot

Mash: ВСУ поразили Ил-76 над Белгородской областью ракетой ЗРК Patriot

Вооруженные силы Украины (ВСУ) поразили военный самолет Ил-76 в Белгородской области ракетой зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Patriot. Такая версия появилась у Telegram-канала Mash.

Опубликован кадр, предположительно, с инверсионным следом от взрыва зенитной ракеты в небе над российским регионом. Как добавил осведомленный источник, этот Ил-76 постоянно использовали для доставки пленных, поэтому он летал свободно, пользуясь закрытым аэропортом.

О крушении военного самолета ранее 24 января сообщило Министерство обороны. Как уточнили в ведомстве, Ил-76 разбился при выполнении планового полета. На его борту находились 65 пленных украинских бойцов — их везли для обмена. Кроме того, в самолете было шесть членов экипажа.

В данный момент место крушения оцепили военные. Обломки самолета разлетелись на несколько километров.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не стал комментировать случившееся. Он заявил, что сведений еще недостаточно, с информацией будут разбираться.