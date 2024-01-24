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19:52, 24 января 2024Мир

Россия запросила срочное заседание Совбеза ООН по крушению Ил-76

Лавров: Россия запросила срочное заседание Совбеза ООН по крушению Ил-76
Сергей Лавров

Сергей Лавров. Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Москва запросила срочное заседание Совбеза ООН по крушению самолета Ил-76 в Белгородской области, заявил глава МИД России Сергей Лавров, передает РИА Новости.

«Мы запросили уже где-то около часа-полутора назад срочное заседание Совета Безопасности ООН в 15:00 по Нью-Йорку (23:00 мск). Очень рассчитываем, что французское председательство добросовестно выполнит свои обязанности и назначит такое заседание как можно скорее. Не хотелось бы, чтобы повторилась история 2022 года, когда после инсценировки в Буче (...) британское председательство трое суток отказывалось созывать такое заседание», — сказал Лавров.

Также Лавров подчеркнул, что Украина на созываемом Россией Совбезе ООН могла бы рассказать, как произошло крушение Ил-76.

Ил-76 разбился в Белгородской области в среду, 24 января. На его борту находились 65 пленных бойцов ВСУ, а также трое сопровождающих. По заявлению депутата Госдумы Андрея Картаполова, Украина сбила Ил-76 тремя ракетами зенитного ракетного комплекса Patriot или IRIS-T.

Предварительно, обмен пленными между Россией и Украиной мог состояться по формуле 192 на 192. Еще один Ил-76 с 80 украинскими развернули над Белгородской областью после крушения первого самолета.

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      Анастасия Яланская
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