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10:54, 24 января 2024Спорт

Самый дорогой футболист мира Холанд опубликовал фото с Нурмагомедовым

Самый дорогой футболист мира Эрлинг Холанд опубликовал фото с Нурмагомедовым

Фото: @erling.haaland

Нападающий «Манчестер Сити» и сборной Норвегии по футболу Эрлинг Холанд в своем Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) опубликовал совместное фото с российским бойцом смешанного стиля (ММА) Хабибом Нурмагомедовым.

«Приятно встретить эту легенду здесь, в Абу-Даби!» — написал форвард. Россиянин в комментариях оставил смайлик в виде двух поднятых вверх ладоней. Публикация собрала почти миллион лайков.

Холанд — один из трех самых дорогих футболистов мира по версии портала Transfermarkt. Стоимость норвежца, как и Килиана Мбаппе и Джуда Беллингема, оценивается в 180 миллионов евро.

Нурмагомедов трижды защитил титул чемпиона UFC в легком весе, после чего в 2020 году завершил карьеру. Всего спортсмен одержал 29 побед в 29 профессиональных поединках в смешанных единоборствах.

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      Алексей Гусев
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