Сообщения о вручении повесток при сборе подписей за Путина не подтвердились

Сообщения о вручении повесток жителям Владивостока оказались недостоверными

Распространившиеся в Telegram-каналах сообщения о том, что во Владивостоке возле пунктов сбора подписей за выдвижение Владимира Путина кандидатом в президенты России выдают повестки в зону специальной военной операции (СВО), не подтвердились.

К постам было прикреплено фото. Якобы местный житель рассказал, что у него проблемы с сердцем, но его все равно отправляют на спецоперацию.

В тексте якобы повестки допущены орфографические ошибки — например, «Владивасток» написан с буквой «а», улица Терешковой стала Терешковской. Кроме того, в поддельной повестке указан номер телефона с кодом Санкт-Петербурга — 812. Код Владивостока — 423. Наконец, указанным в якобы повестке военкоматом руководит подполковник запаса Сергей Добреев, а Александр Пасевин — бывший руководитель.

Как заявил президент Владимир Путин, необходимости во второй волне мобилизации в России сейчас нет. «Ну зачем нам мобилизация», — ответил на вопрос в ходе прямой линии глава государства. Он напомнил, что во время частичной мобилизации призвали 300 тысяч человек. После этого власти перешли к набору военных на контрактной основе.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу также указывал, что планов по новой мобилизации у Генштаба Вооруженных сил России нет. По словам Шойгу, в ВС сейчас достаточное количество военнослужащих для проведения спецоперации.

Сообщение о выдаче повесток возле пунктов сбора подписей за выдвижение Путина не получило распространения в российских СМИ, а разошлось преимущественно в оппозиционных Telegram-каналах.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».