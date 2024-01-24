Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:45, 24 января 2024Силовые структуры

Версию об использовании втемную фигурантов теракта на Крымском мосту проверят

СК проверит слова главы СБУ про фигурантов дела о теракте на Крымском мосту
СюжетВзрыв на Крымском мосту

Фото: Игорь Надеждин / «Лента.ру»

Российские следователи решили проверить слова главы Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Малюка о том, что фигурантов уголовного дела о теракте на Крымском мосту, совершенном в октябре 2022 года, могли использовать втемную. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Защита обвиняемых, коими являются восемь граждан России, Армении и Украины, неоднократно заявляла следствию, что они не знали о готовящемся преступлении. Теперь назначена новая проверка этой версии.

Если российские следователи не подтвердят данные украинской спецслужбы об использовании фигурантов дела без их ведома, то их отдадут под суд. Расследование теракта почти завершено.

В августе 2023 года Малюк, в частности, заявил, что лично разрабатывал и реализовывал первый теракт на Крымском мосту. «Было важно, чтобы закамуфлированная взрывчатка могла проехать из пункта А в пункт В. Мы семь кругов ада прошли, использовали втемную столько людей!» — сказал он.

Первый теракт на Крымском мосту произошел 8 октября 2022 года. Тогда на мосту взорвался грузовой автомобиль и загорелось семь топливных цистерн железнодорожного состава, а также обрушилось два автомобильных пролета. Через четыре дня ФСБ сообщила о задержании пятерых россиян, гражданина Армении и двух украинцев, причастных к транспортировке взрывчатки. Они отрицают свою вину в совершении теракта.

Что думаешь? Оцени!
      Любовь Ширижик
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Украина заявила, что в 2024 году получит принципиально новое оружие. Что Запад может передать Киеву?

      Победительница шоу «Пацанки» рассказала о жизни после проекта

      Под пляшущими на свадьбе женихом и невестой провалился пол

      Ненавидящей зятя теще дали совет

      Обруганная за откровенное платье Николь Кидман ответила на критику

      Бывшего ректора российского вуза оправдали по делу об афере на миллионы рублей

      Китай захотели привлечь к страхованию поставок через Северный морской путь

      В России захотели учредить премию Егора Летова для патриотических артистов

      Система ПВО сработала в российском регионе

      В Москве появился новый формат профориентации школьников

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше