Версию об использовании втемную фигурантов теракта на Крымском мосту проверят

СК проверит слова главы СБУ про фигурантов дела о теракте на Крымском мосту

Российские следователи решили проверить слова главы Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Малюка о том, что фигурантов уголовного дела о теракте на Крымском мосту, совершенном в октябре 2022 года, могли использовать втемную. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Защита обвиняемых, коими являются восемь граждан России, Армении и Украины, неоднократно заявляла следствию, что они не знали о готовящемся преступлении. Теперь назначена новая проверка этой версии.

Если российские следователи не подтвердят данные украинской спецслужбы об использовании фигурантов дела без их ведома, то их отдадут под суд. Расследование теракта почти завершено.

В августе 2023 года Малюк, в частности, заявил, что лично разрабатывал и реализовывал первый теракт на Крымском мосту. «Было важно, чтобы закамуфлированная взрывчатка могла проехать из пункта А в пункт В. Мы семь кругов ада прошли, использовали втемную столько людей!» — сказал он.

Первый теракт на Крымском мосту произошел 8 октября 2022 года. Тогда на мосту взорвался грузовой автомобиль и загорелось семь топливных цистерн железнодорожного состава, а также обрушилось два автомобильных пролета. Через четыре дня ФСБ сообщила о задержании пятерых россиян, гражданина Армении и двух украинцев, причастных к транспортировке взрывчатки. Они отрицают свою вину в совершении теракта.