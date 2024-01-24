В Госдуме поставили вопрос о типе сбивших Ил-76 ракет

В Госдуме призвали выяснить, какими ракетами был сбит Ил-76 с пленными

В Госдуме поставили вопрос о типе ракет, которые использовались при атаке на российский военно-транспортный самолет Ил-76, перевозивший пленных бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает РИА Новости.

По словам спикера Госдумы, необходимо также разобраться в том, какие пусковые установки использовались при ударе.

В свою очередь, депутат нижней палаты российского парламента Андрей Картаполов предположил, что по самолету могли выпустить три ракеты Patriot или IRIS-T. Его слова приводит «Интерфакс».

Депутат отметил, что выпущенные ракеты могли быть немецкого производства.

Министерство обороны России подтвердило крушение самолета и раскрыло подробности случившегося. Очевидцам удалось снять видео возможного падения борта.