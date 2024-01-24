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14:56, 24 января 2024Россия

В Госдуме предложили наградить совершивших подвиг летчиков разбившегося Ил-76

Депутат ГД Иванов предложил наградить летчиков упавшего под Белгородом Ил-76

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

Летчиков разбившегося в Белгородской области военно-транспортного самолета Ил-76 нужно наградить, заявил депутат Госдумы Максим Иванов в Telegram.

Ранее стало известно, что экипаж ценой своих жизней отвел самолет от села Яблоново.

«Сообщается, что наши пилоты совершили подвиг (...). Если это так, то, по справедливости, пилотов надо представить к госнаградам», — написал парламентарий и выразил соболезнования родственникам военнослужащих.

Депутат отметил, что самолет был сбит оружием, предоставленным Вооруженным силам Украины (ВСУ) Западом. В связи с этим он заявил, что «фронт у нас идет не по линии ЛьвовКиев, а ВашингтонЛондонНАТО».

Самолет Ил-76 потерпел крушение 24 января, никому из находившихся на борту людей выжить не удалось. По данным Минобороны России, на борту самолета находились шесть членов экипажа, 65 пленных бойцов ВСУ, а также трое сопровождающих. Украинских военнослужащих везли на обмен.

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      Алан Босиков
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