В Госдуме предложили наградить совершивших подвиг летчиков разбившегося Ил-76

Депутат ГД Иванов предложил наградить летчиков упавшего под Белгородом Ил-76

Летчиков разбившегося в Белгородской области военно-транспортного самолета Ил-76 нужно наградить, заявил депутат Госдумы Максим Иванов в Telegram.

Ранее стало известно, что экипаж ценой своих жизней отвел самолет от села Яблоново.

«Сообщается, что наши пилоты совершили подвиг (...). Если это так, то, по справедливости, пилотов надо представить к госнаградам», — написал парламентарий и выразил соболезнования родственникам военнослужащих.

Депутат отметил, что самолет был сбит оружием, предоставленным Вооруженным силам Украины (ВСУ) Западом. В связи с этим он заявил, что «фронт у нас идет не по линии Львов — Киев, а Вашингтон — Лондон — НАТО».

Самолет Ил-76 потерпел крушение 24 января, никому из находившихся на борту людей выжить не удалось. По данным Минобороны России, на борту самолета находились шесть членов экипажа, 65 пленных бойцов ВСУ, а также трое сопровождающих. Украинских военнослужащих везли на обмен.