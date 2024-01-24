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14:53, 24 января 2024Бывший СССР

В Киргизии суд изменил приговор осужденному за участие в СВО мужчине

RT: В Киргизии суд освободил осужденного за участие в СВО мужчину
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В Киргизии суд освободил мужчину, осужденного за участие в специальной военной операции (СВО). Об этом в своем Telegram-канале сообщает RT.

По данным издания, суд изменил решение по делу Аскара Кубанычбека, ранее приговоренного к десяти годам тюремного заключения. Наказание заменили семью годами условно с надзором на три года. За помощь и поддержку гражданин Киргизии также поблагодарил российское руководство.

Мужчину задержали в январе 2023 года, когда он приехал домой из-за болезни отца, которого не видел три года. По версии следствия, 31-летний гражданин страны в июне 2022 года находился в Москве и решил вступить в ряды войск Луганской народной республики «за определенное денежное вознаграждение».

Позднее доброволец попросил выдать ему российское гражданство. Он подчеркнул, что действия украинской стороны на Донбассе на протяжении последних восьми лет очень сильно задевали его, из-за чего он принял решение отправиться на фронт.

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      Александр Курбатов
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