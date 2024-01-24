В Кремле назвали условие включения участников СВО в федеральный кадровый резерв

Песков: участники СВО смогут войти в федеральный кадровый резерв на госслужбе

Участники специальной военной операции (СВО) смогут попасть в федеральный кадровый резерв на госслужбе, если пройдут необходимое обучение. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

«Те, кто пожелают пройти необходимые программы совершенствования своих знаний, обучение, конечно же, войдут в эти списки», — заявил представитель Кремля.

Ранее президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому в России создается федеральный кадровый резерв на государственной гражданской службе. Механизм сменил прежнюю систему отбора перспективных сотрудников в государственном секторе.

О том, что Кремль начал готовить реформу федерального кадрового резерва для замещения должностей на государственной гражданской службе, стало известно в октябре 2023 года.