В России создали оптическую систему выявления снайперов и диверсантов

КБ «Талламхо»: создана оптическая система выявления снайперов «Ронин»

Конструкторское бюро (КБ) «Талламхо» (Грозный) создало оптическую систему выявления снайперов и диверсантов «Ронин», которая для испытаний будет направлена в зону специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает ТАСС.

В КБ уточнили, что изделие выполняет три функции: разведку (вычисление географических координат), охрана (выявление оптики противника) и наведение (охрана с привязкой к оружейной системе).

Окончательно работы над системой планируется завершить в феврале. «Изделие уже испытывалось, но не применялось в боевых условиях. В настоящее время проходит заключительный этап разработки, рассчитываем, что в феврале система будет полностью готова. В дальнейшем планируется провести испытания аппарата в зоне спецоперации», — добавили в КБ.

Внешне «Ронин» выглядит как десятидюймовый планшет, с обратной стороны которого прикреплены блок питания и плата.

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