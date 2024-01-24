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10:29, 24 января 2024Наука и техника

В России создали оптическую систему выявления снайперов и диверсантов

КБ «Талламхо»: создана оптическая система выявления снайперов «Ронин»

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Конструкторское бюро (КБ) «Талламхо» (Грозный) создало оптическую систему выявления снайперов и диверсантов «Ронин», которая для испытаний будет направлена в зону специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает ТАСС.

В КБ уточнили, что изделие выполняет три функции: разведку (вычисление географических координат), охрана (выявление оптики противника) и наведение (охрана с привязкой к оружейной системе).

Окончательно работы над системой планируется завершить в феврале. «Изделие уже испытывалось, но не применялось в боевых условиях. В настоящее время проходит заключительный этап разработки, рассчитываем, что в феврале система будет полностью готова. В дальнейшем планируется провести испытания аппарата в зоне спецоперации», — добавили в КБ.

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Внешне «Ронин» выглядит как десятидюймовый планшет, с обратной стороны которого прикреплены блок питания и плата.

Ранее специалисты грозненского КБ разработали систему акустической разведки БУХ1а («Сова»), которую позиционируют как бюджетный аналог комплекса артиллерийской разведки 1Б75 «Пенициллин».

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      Иван Потапов
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