В Турции приготовились к снижению курса лиры еще на треть

В Турции ждут, что к концу года доллар будет стоить 40 лир вместо нынешних 30

Курс турецкой нацвалюты, составляющий сейчас чуть более 30 лир за доллар, к концу 2024-го снизится примерно на 35 процентов, до 39-40 лир, считает председатель совета директоров Ассоциации банков Турции Альпаслан Чакар, слова которого приводит газета Ekonomim.

Банкир назвал лиру «правильным инструментом» в нынешней ситуации, поскольку, по его мнению, темпы снижения курса турецкой валюты в текущем году не обгонят инфляцию.

На фоне ожидающегося падения стоимости лиры на треть, к которому приготовились специалисты, показатель годовой инфляции в Турции в декабре достиг почти 65 процентов, а к маю может дойти до 70-75 процентов. Психологическая отметка в 30 лир за доллар была взята 11 января.

Ослабление турецкой валюты продолжается не первый месяц. По итогам 2023 года курс лиры упал к доллару примерно на 60 процентов. Сильнее всего он снизился в июне — с 20,8 до 26 лир за доллар. Тогда же переизбравшийся на пост главы государства Реджеп Тайип Эрдоган на фоне ослабления валюты и разгона роста цен поменял команду Центробанка, которая к декабрю довела ключевую ставку в стране с 8 до 42,5 процента. Экономисты ожидают, что на ближайшем заседании совета директоров регулятора показатель повысят до 45 процентов.