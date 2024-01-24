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12:21, 24 января 2024Наука и техника

Военный инструктор рассказал об оружии для борьбы с дронами

Военный инструктор Левошко: пехоте нужно оружие для борьбы с FPV-дронами

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российским военнослужащим сейчас необходимо оружие для борьбы с дронами. Об этом заявил в беседе с «Царьградом» военный инструктор Координационного центра помощи Новороссии, ветеран боевых действий в Донбассе и контртеррористических операций на Северном Кавказе Алексей Левошко.

Отмечается, что FPV-дроны крайне опасны для пехоты и техники, поэтому одна из основных задач — адаптация российской пехоты к этой угрозе и создание средств ее нейтрализации, указал эксперт. Раньше основное внимание в борьбе с FPV-дронами и беспилотниками квадрокоптерного типа уделялось антидроновым ружьям, однако теперь фронту нужны средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), сочетающие высокую мощность с компактностью и небольшим весом.

По словам инструктора, такая станция должна перекрывать диапазон частот от 400 МГц, на которых дрон передает видеопоток, до 6 ГГц, на которых получает управляющие команды. В данный момент, указал Левошко, такие устройства есть для техники — к примеру, станция РЭБ «Волнорез», но для пехоты не производятся.

Ранее военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук описал принцип работы разрабатываемых в России антидроновых ружей. Он рассказал, что эти типы вооружения способны мешать работе всех типов беспилотных летательных аппаратов, которыми пользуются Вооруженные силы Украины. До этого стало известно, что в России завершаются испытания антидроновых ракет. В ближайшее время их отправят на вооружение зенитных ракетных комплексов в зоне проведения спецоперации.

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      Алина Гончарова
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