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17:37, 24 января 2024Мир

Военный корабль США вошел в Тайваньский пролив

ВМС США сообщили о проходе эсминца USS John Finn через Тайваньский пролив
СюжетПрезидентские выборы в США

Фото: Jason Waite / U.S. Navy / Reuters

Военно-морские силы (ВМС) США сообщили о входе своего эсминца USS John Finn в Тайваньский пролив, передает Reuters.

Как сообщается, 24 января корабль вошел в акваторию Тайваньского пролива. «Судно прошло транзитом по коридору, который находится за пределами территориального моря любого прибрежного государства», — заявили в ведомстве.

Ранее издание Newsweek сообщило о переброске зенитно-ракетных комплексов Sky Bow III с севера на юг Тайваня. Решение было обосновано властями страны продолжающейся активностью китайских военных в воздухе.

24 января издание Bloomberg сообщило, что делегация Конгресса США из представителей обеих партий впервые посетила Тайвань после прошедших в стране президентских выборов. Конгрессмены планируют встретиться с высокопоставленными чиновниками и крупными предпринимателями без указания конкретных лиц.

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      Юрий Леонов
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