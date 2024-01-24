Военный корабль США вошел в Тайваньский пролив

ВМС США сообщили о проходе эсминца USS John Finn через Тайваньский пролив

Военно-морские силы (ВМС) США сообщили о входе своего эсминца USS John Finn в Тайваньский пролив, передает Reuters.

Как сообщается, 24 января корабль вошел в акваторию Тайваньского пролива. «Судно прошло транзитом по коридору, который находится за пределами территориального моря любого прибрежного государства», — заявили в ведомстве.

Ранее издание Newsweek сообщило о переброске зенитно-ракетных комплексов Sky Bow III с севера на юг Тайваня. Решение было обосновано властями страны продолжающейся активностью китайских военных в воздухе.

24 января издание Bloomberg сообщило, что делегация Конгресса США из представителей обеих партий впервые посетила Тайвань после прошедших в стране президентских выборов. Конгрессмены планируют встретиться с высокопоставленными чиновниками и крупными предпринимателями без указания конкретных лиц.