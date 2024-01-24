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09:29, 24 января 2024Забота о себе

Врач назвала простой способ стать бодрее и снять стресс

Терапевт Лепилова: контрастный душ помогает снять стресс и улучшает настроение

Фото: Victor Furtuna / Unsplash

Контрастный душ — процедура, подразумевающая смену температур воды от холодной к горячей и обратно, — помогает снять стресс и улучшает физическое и ментальное самочувствие в целом, считает врач-терапевт медицинской компании «СберЗдоровье» Полина Лепилова. Такой простой способ почувствовать себя лучше она назвала в беседе с «Лентой.ру».

Лепилова объяснила: горячая вода расширяет кровеносные сосуды, улучшает кровообращение и стимулирует работу органов. Холодная же вода, напротив, сужает сосуды, увеличивает мышечный тонус и активизирует иммунную систему. Таким образом, по словам врача, контрастный душ помогает улучшить общее самочувствие и стать бодрее, а также снять стресс и усталость, субъективно улучшает настроение и повышает работоспособность.

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Однако терапевт предупредила, что и у этой полезной привычки есть ряд противопоказаний.

Процедуры с резкой сменой температуры противопоказаны людям с острым воспалением вен, плохо контролируемой гипертонической болезнью, при простудных заболеваниях, при наличии открытых крупных ран и воспалительных образований на поверхности кожи. Также аккуратным стоит быть людям с любыми заболеваниями крови и беременным женщинам

Полина Лепилова врач-терапевт

Также врач обратила внимание россиян на то, что контрастный душ не лечит от серьезных заболеваний и не является их профилактикой. Он лишь воздействует на организм общеукрепляюще, может положительно сказываться на сердечно-сосудистой и нервной системах. По ее словам, необходимо с осторожностью подходить к процедурам контрастного душа, обтиранию снегом или купанию в купели, так как резкая смена температур может вызвать стрессовую реакцию организма, особенно у людей с заболеваниями сердца.

Перед применением контрастных методов смены температур Лепилова рекомендовала проконсультироваться с врачом, чтобы избежать дискомфорта и негативных последствий для здоровья.

Ранее профессор кафедры физиологии Новосибирского государственного университета, главный научный сотрудник НИИ нейронаук и медицины Галина Идова предупредила оптимистов об одной опасности для иммунитета. По ее словам, люди, которые имеют позитивный взгляд на жизнь, хуже переносят стресс по сравнению с реалистами и пессимистами, что негативно влияет на сопротивляемость организма инфекциям.

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      Наталья Обрядина
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