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15:33, 15 января 2024Забота о себе

Оптимистов предупредили об одной опасности для иммунитета

Профессор Идова: иммунитет оптимистов хуже переносит стресс

Фото: Caleb George / Unsplash

Люди, которые имеют позитивный взгляд на жизнь, хуже переносят стресс по сравнению с реалистами и пессимистами. Об этом предупредила профессор кафедры физиологии Новосибирского государственного университета, главный научный сотрудник НИИ нейронаук и медицины Галина Идова в беседе с «Газетой.Ru».

По словам профессора, страх, тревога и стресс негативно влияют на иммунитет, так как под воздействием неприятных эмоций уменьшается выработка Т-хелперов — разновидности Т-лимфоцитов, которые помогают другим клеткам иммунитета функционировать, а также бороться с вирусами и патогенами. Если человек ощущает положительные эмоции, продолжила Идова, уровень этих клеток, наоборот, увеличивается, благодаря чему иммунная система начинает работать эффективнее.

Профессор отметила, что оптимисты, которые чаще смеются и испытывают радость, обычно имеют высокий уровень Т-хелперов. Однако в стрессовой ситуации их иммунитет подвергается большей опасности, предупредила специалистка. Она объяснила, что позитивно настроенные люди воспринимают негативные события как нечто ужасное, тогда как пессимисты демонстрируют большую устойчивость иммунной системы во время стресса.

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      Екатерина Улитина
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