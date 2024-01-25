В зоопарке придумали «опасный метод» перевоспитания матерящихся попугаев

В Великобритании придумали способ отучить попугаев жако из зоопарка материться

В Великобритании сотрудники Парка дикой природы графства Линкольншир придумали оригинальный способ перевоспитания попугаев, которые постоянно выкрикивают ругательства. Об этом пишет CNN.

Еще в 2020 году смотрителям зоопарка пришлось изолировать пятерых матерившихся африканских попугаев жако от сородичей. Неизвестно, кто научил их ругательствам, но они уже хорошо знали их, когда были переданы парку. Недавно в зоопарк поступили еще три попугая, которые тоже постоянно сквернословят.

Сотрудники решили объединить старых матерщинников с новыми попугаями и поместить всю группу к 92 не ругающимся жако, чтобы отучить их. Согласно замыслу специалистов, сквернословящие птицы под влиянием превосходящего количества «хороших» сородичей отучатся использовать обсценную лексику. Правда, смотрители признают этот метод довольно опасным, потому что, если все произойдет наоборот, и ругательства выучат остальные 92 попугая, весь вольер превратится в «территорию для взрослых».

Как рассказал директор зоопарка Стив Николс, матерящиеся попугаи хорошо адаптировались в группе, однако от ругательств пока не отказались. «Они все еще иногда ругаются, а потом еще и смеются, имитируя самую распространенную реакцию посетителей на их сквернословие», — посетовал мужчина. Кроме того, Николс рассказал, что шесть птиц ругаются мужскими голосами, а две женскими, и когда они занимаются эти вместе, «это звучит очень плохо».

Сотрудники зоопарка развесили на территории стенды с информацией, что птицы могут сквернословить, но пока жалоб от оскорбленных посетителей не поступало.

Попугаи жако или серые попугаи обитают в Центральной и Западной Африке. Эти птицы отлично имитируют звуки, кроме того, они обладают высоким уровнем интеллекта. Ученые считают, что по этому показателю жако могут сравниться с приматами, китами и дельфинами.

Ранее сообщалось, что пользовательница Reddit заподозрила бойфренда в измене благодаря подсказке попугая. Однажды во время общего застолья птица начала кричать о любви к некой Джесс.