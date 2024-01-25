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09:11, 25 января 2024Среда обитания

Блиновская решила избавиться от особняка за 599 миллионов рублей

Блиновская выставила на продажу особняк в Подмосковье за 599 млн рублей

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Автор психологических тренингов Елена Блиновская выставила на продажу свой особняк в подмосковной Истре. Его стоимость составляет более 599 миллионов рублей, передает Telegram-канал Mash со ссылкой на агента люксовой недвижимости.

От роскошного жилья Блиновская решила избавиться за месяц до своего перевода в СИЗО. По словам риелтора, предавать огласке имя нового владельца особняка не будут.

В то же время источники, близкие к Блиновской, эти сведения опровергают. Блогер не планирует продавать дом, который оформлен в ипотеку. Новость о продаже особняка собеседники канала назвали не более чем маркетинговым ходом риелторов. В разговоре с потенциальным покупателем агенты сообщают, что особняк уже продан, и предлагают варианты подешевле.

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Частный дом располагается в жилищном комплексе «Миллениум Парк». Здесь во время обысков силовики обнаружили иномарки Lamborghini Urus и Range Rover, несколько мотоциклов, золотые украшения, дорогие часы, технику Apple и одежду люксовых брендов.

Блиновскую задержали 27 апреля 2023 года при попытке уехать из России. Ее обвинили в неуплате налогов почти на миллиард рублей и поместили под домашний арест. Помимо этого, ей предъявили обвинение в неправомерном обороте средств платежей.

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      Виктория Клабукова
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