Роскошные автомобили задержанной за неуплату налогов Блиновской попали на видео

Range Rover и Lamborghini задержанной за неуплату налогов Блиновской попали на видео

Роскошные автомобили автора психологических тренингов Елены Блиновской, которую задержали за неуплату налогов, попали на видео. Запись появилась в распоряжении портала «360».

Сотрудники правоохранительных органов провели обыски в частном доме знаменитости в жилом комплексе «Миллениум Парк» в Истринском районе Московской области. На размещенных кадрах видно, что около здания припаркованы иномарки Range Rover и Lamborghini. Кроме того, в гараже блогерши находятся два мотоцикла.

Известно, что обыск также проходил в двух квартирах предпринимательницы в Москве — на Павелецкой набережной и на улице Шверника.

Ранее журналисты также показали другое роскошное имущество Блиновской. Правоохранители изучили дом инфлюэнсера, в том числе ее гардеробную со множеством нарядов, обуви и сумок люксовых брендов. В ролике видно, что помимо дизайнерских вещей в комнатах блогерши находится ноутбук марки Apple, дорогие часы, несколько коробок из-под iPhone и золотые украшения.

27 апреля подозреваемая в неуплате налогов на 918 миллионов рублей Блиновская была задержана при попытке пересечь российскую границу на арендованном автомобиле. При себе у нее были билеты на самолет в Казахстан. Сейчас Блиновская находится на допросе в Следственном комитете России. Дома и в офисе блогера проходят обыски.