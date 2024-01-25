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13:52, 25 января 2024Наука и техника

Blue Origin и SpaceX приступили к созданию грузовых лунных кораблей

Компании Blue Origin и SpaceX приступили к созданию грузовых лунных кораблей

Фото: Joe Skipper / Reuters

Американские компании Blue Origin и SpaceX приступили к созданию грузовых версий своих перспективных лунных кораблей, изначально предназначенных для транспортировки астронавтов. Об этом сообщает издание SpaceNews.

Работы по созданию космических кораблей для доставки больших объемов грузов на поверхность естественного спутника Земли ведутся в рамках программы Human Landing System (HLS), согласно опциону между НАСА и Blue Origin и контракту между американским космическим агентством и SpaceX.

«НАСА ожидает, что эти большие грузовые посадочные аппараты будут иметь большое сходство с уже работающими системами приземления человека с учетом корректировки интерфейсов полезной нагрузки и механизмов развертывания», — уточнили в НАСА.

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Разрабатываемые аппараты должны доставлять на Луну от 12 до 15 тонн грузов. Первая грузовая миссия в рамках HLS — Artemis 7 — должна состояться не ранее начала 2030-х годов.

Ранее НАСА отложило на год запуск лунных миссий Artemis 2 и Artemis 3.

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      Иван Потапов
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