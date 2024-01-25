Девушка необычно отомстила раздражающему начальнику

Пользовательница Reddit рассказала на портале, как в прошлом необычно отомстила раздражавшему ее начальнику. История девушки рассмешила многих комментаторов.

По словам автора поста, ситуация произошла, когда она работала в большой розничной компании. «Мой начальник был из разряда "его повысили только потому, что он свой парень". Он не делал многое из того, что действительно было нужно нашему отделу», — заявила девушка.

Она заверила, что бывший босс частенько проводил время на работе, просто болтая с коллегами или клиентами. «А компания награждала его подарками за наши высокие продажи: путешествиями, гаджетами. Вот только эти продажи в основном делала я и команда, которую я обучала», — добавила автор.

Однажды начальник рассказчицы поставил на стол фотографию своего ребенка-младенца, а также установил ее как обои на рабочем компьютере, которым пользовались сотрудники компании. Пользовательница Reddit отметила, что внешний вид ребенка всегда казался ей странным из-за большой головы и выпученных глаз.

«Мне приходилось весь день смотреть на это фото, да и клиенты его видели. Так что я зашла в программу для редактирования фото и увеличила глаза ребенка где-то на десять процентов. Недостаточно, чтобы это заметил папочка, но хватит для того, чтобы это сбивало тебя с толку, когда ты впервые видишь снимок», — рассказала девушка.

Она добавила, что люди, которым начальник впоследствии показывал это фото, вели себя так, будто замечали подвох, однако не решались открыто об этом сказать. «Это была мелкая месть, но я до сих пор хихикаю, вспоминая ее», — призналась автор публикации. В комментариях другие пользователи похвалили ее поступок. «Великолепно», «Я хихикнула, читая это», «Это безумно смешно!» — заявили они.

Ранее пользователь Reddit рассказал, что заказал подарок на день рождения возлюбленной и столкнулся с неприятным сюрпризом. Его история позабавила комментаторов.