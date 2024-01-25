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16:18, 25 января 2024Спорт

Фитнес-тренер перечислил 10 лучших упражнений для сильных рук

Фото: Anastase Maragos / Unsplash

Фитнес-тренер Юрий Королев перечислил 10 лучших упражнений для сильных рук. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Чтобы проработать трицепс, Королев посоветовал делать три вида отжиманий — узкие, алмазные и обратные. Также он предложил выполнять французский жим.

Для проработки бицепса тренер рекомендовал делать упражнения с резиновым эспандером, например сгибания рук. Полезны будут и концентрированные сгибания с утяжелением (гантелями или бутылками с водой) и подтягивания обратным хватом.

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Мышцы предплечья, по словам Королева, можно проработать с помощью двух упражнений — виса на турнике и сгибания рук в запястьях со штангой.

Ранее врач Элис Чен объяснила, почему во время тренировок немеют руки. Она заявила, что это происходит из-за переутомления мышц.

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