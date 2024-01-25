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02:52, 25 января 2024Россия

«Стреляй, если мужчина!» В Чечне высказались о ситуации с нападением бойцов соратника Кадырова на блокпост

Министр Дудаев назвал провокацией инцидент с бойцами «Восток-Ахмат» в Мелитополе

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Ситуация с нападением бойцов «Восток-Ахмат», находящихся в подчинении соратника главы Чечни Рамзана Кадырова Вахи Хамбулатова, на блокпост в Мелитополе исчерпана еще в 2023 году. Об этом заявил чеченский министр по национальной политике, печати и информации Ахмед Дудаев.

Так в республике впервые прокомментировали конфликт, произошедший между чеченскими бойцами и сотрудниками военной полиции.

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30 ноября 2023

Дудаев назвал инцидент на блокпосту в Мелитополе провокацией

По словам Дудаева, в распространившемся в сети ролике Ваха Хамбулатов вместе с бойцами направлялся на базу снабжения в Мелитополе с передовой. На отрезке дороги длиной около 600 метров бойцов «Восток-Ахмат» останавливали уже в третий раз, что, как считает он, «как-то попахивает провокацией».

Дудаев пояснил, что бойцы Вахи Хамбулатова месяцами и годами находятся в особых психологических условиях, поэтому «остро реагируют» на «провокации».

Бойцы батальона выходят из машины, что является стандартной практикой, и в этот самый момент постовой первым снимает с предохранителя и передергивает затвор автомата. Только после этого Ваха Висамович заряжает свой пистолет и выкрикивает "Стреляй, если мужчина"

Ахмед Дудаевминистр по национальной политике, печати и информации Чечни

При этом Дудаев не уточнил, как именно был исчерпан инцидент и какую ответственность понесли чеченские бойцы.

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Конфликт между чеченскими бойцами и сотрудниками военной полиции попал на видео

Инцидент попал на видео — на кадрах видно, как военные на блокпосту остановили Mercedes и попросили показать боевое распоряжение.

На документе, как утверждал на ролике проверяющий, отсутствовала какая-либо дата — это значило, что он недействительный. Мужчина поинтересовался, до какого числа действуют документы, в ответ чеченские военные заявили, что «бессрочно». «Бессрочные считаются недействительными», — пояснил проверяющий.

Далее на кадрах видно, как чеченские военные вышли из машины, зарядили предмет, похожий на пистолет, и направили его в сторону проверяющего. После этого послышались характерные для избиения звуки, автор видео упал и из его рук выпал телефон.

Военный корреспондент Юрий Котенок назвал ситуацию на видео беспределом и «ичкерийщиной».

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      Марина Совина
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