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04:17, 25 января 2024Мир

В США рассказали об усилении критики Запада со стороны Зеленского

Politico: Зеленский может начать активнее критиковать Запад
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Eric Lalmand / Belga News Agency / Global Look Press

Владимир Зеленский может усилить критику Запада на фоне возможного прекращения поставок помощи и снижения его популярности на Украине. Об этом написала газета Politico, ссылаясь на неназванного украинского чиновника.

«Если помощь не продолжит поступать... Зеленский может усилить критику Запада, поскольку он теряет поддержку в стране и будет отчаянно искать, на кого перенести вину», — уточнил собеседник издания.

По мнению чиновника, если Россия одержит победу над Украиной, то некоторые украинские политики будут готовы обвинить в этом Запад. При этом собеседник издания отметил, что без западной поддержки страна сдалась бы уже в апреле 2022 года.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что прекращение финансирования Украины со стороны США может лишить жизни несколько миллионов пенсионеров.

Зеленский раскритиковал американских политиков, призывающих перестать помогать Киеву.

В свою очередь, 11 января Белый дом объявил о прекращении поставок оружия и военной техники на Украину. Сообщалось, что у Вашингтона не осталось бюджетных средств на такие программы.

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      Марина Совина
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