Лавров высказался о переговорах США с Турцией по заходу кораблей в Черное море

Лавров: Пентагон не добьется от Турции захода военных кораблей в Черное море

Глава МИД России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции высказался о решении Пентагона проработать вопрос судоходства в Черном море. По его словам, США не сможет добиться от турецких властей изменения правил захода военных кораблей в регион, передает РИА Новости.

«Нам турецкие коллеги многократно говорили, что, как хранители наследия конвенции Монтре, они будут строго руководствоваться ее положениями», — отметил министр иностранных дел РФ. Он допустил, что Вашингтон постарается пролоббировать идею смягчения режима проливов, который действует сейчас: в условиях военных действий корабли не прибрежных стран не могут зайти в Черное море. Однако Лавров усомнился в успехе подобных переговоров.

Ранее сообщалось, что в Черном море нашли и обезвредили мину Вооруженных сил Украины (ВСУ). На воду спустили телеуправляемый беспилотный подводный аппарат, его оператор квалифицировал обнаруженную мину как якорную. Ее подняли на поверхность и впоследствии уничтожили.