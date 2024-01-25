Ошибка сервиса Apple уничтожила бизнес австралийца

ABC: сервис Apple Maps пометил ресторан закрытым, из-за чего пострадал владелец

Бизнесмен из Австралии пожаловался на ошибку в сервисе Apple Maps, из-за которой его ресторан ошибочно пометили как закрытый, что привело к убыткам. Об этом сообщает телеканал ABC News.

По словам владельца тайского ресторана Pum's Kitchen в Квинсленде Криса Пайетта, в январе он узнал, что его заведение отмечено в Apple Maps как «навсегда закрытое». Пайетт рассказал, что узнал об этом случайно от одного из посетителей. Apple Maps («Карты Apple») — картографический сервис, созданный и поддерживаемый Apple.

Предприниматель признался, что ошибка в программе «почти уничтожила» его бизнес, из-за чего он сильно пострадал. В конце ноября он обратил внимание, что поток посетителей резко снизился — ситуация сохранилась и в течение всего декабря, в праздничный период. По оценке бизнесмена, из-за ошибки он потерял 12 тысяч австралийских долларов, или около 700 тысяч рублей.

Пайетт сообщил, что не пользуется гаджетами Apple, поэтому не мог проверить статус своего бизнеса на Apple Maps. Когда он обратился за помощью в службу поддержки Apple, те ответили, что раз он не является их клиентом, то специалисты ничем не могут ему помочь.

В конце января источники Bloomberg рассказали, что корпорация Apple отложила анонс первого беспилотного автомобиля. В фирме решили перенести сроки выпуска до 2028 года.