Мать летчика сбитого Ил-76 рассказала о членах экипажа

Мать летчика упавшего Ил-76 о членах экипажа: они все герои

Мать помощника командира сбитого в Белгородской области военно-транспортного самолета Ил-76 назвала экипаж слаженным коллективом. Об этом она рассказала в интервью RT.

По словам Натальи Чмиревой, ее сыну было комфортно летать в этом экипаже. «Они были друг за друга. Они все герои», — добавила мать летчика.

Ранее власти Оренбургской области опубликовали список членов экипажа Ил-76, в котором фигурирует помощник командира с фамилией Чмирев.

Самолет потерпел крушение 24 января. На борту, помимо шести членов экипажа, находились 65 украинских пленных и трое сопровождающих. Минобороны России сообщило, что борт был сбит украинскими войсками. По заявлению депутата Госдумы Андрея Картаполова, Украина сбила Ил-76 тремя ракетами зенитного ракетного комплекса Patriot или IRIS-T.