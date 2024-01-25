В Госдуме предложили запретить прямые эфиры поп-ММА

Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил запретить прямые эфиры поп-ММА

Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил запретить прямые эфиры поп-ММА. Его слова передает РИА Новости.

«Поп-ММА в России находится в плоскости треш-стрима. Контент, который направлен на насилие, деструктивно влияющий на молодежь. Это про демонстрацию неуважения, а не про спорт. Опасное шоу», — высказался депутат. По его мнению, трансляции поп-ММА должны быть запрещены в России. «Будем предлагать поправки», — заявил он.

25 января Госдума в первом чтении приняла законопроект о штрафах для треш-стримеров. Размер штрафа в случае окончательного принятия законопроекта составит от 200 до 600 тысяч рублей с конфискацией оборудования, использованного для изготовления таких материалов, а для должностных лиц — от 300 до 700 тысяч рублей с конфискацией оборудования.

В начале декабря Хамзаев предложил запретить поп-ММА. Депутат назвал данный вид спорта глупым и социально опасным явлением, в основе которого лежат провокация и агрессия.

Поп-MMA — это бои по правилам смешанных единоборств, а также кулачные бои, трансляции которых проходят на интернет-платформах. В поединках участвуют не только спортсмены, но и звезды шоу-бизнеса, блогеры и не имеющие спортивного опыта люди.