Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
16:01, 25 января 2024Интернет и СМИ

В Госдуме предложили запретить прямые эфиры поп-ММА

Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил запретить прямые эфиры поп-ММА

Фото: Johnathan Ball / Shutterstock / Fotodom

Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил запретить прямые эфиры поп-ММА. Его слова передает РИА Новости.

«Поп-ММА в России находится в плоскости треш-стрима. Контент, который направлен на насилие, деструктивно влияющий на молодежь. Это про демонстрацию неуважения, а не про спорт. Опасное шоу», — высказался депутат. По его мнению, трансляции поп-ММА должны быть запрещены в России. «Будем предлагать поправки», — заявил он.

25 января Госдума в первом чтении приняла законопроект о штрафах для треш-стримеров. Размер штрафа в случае окончательного принятия законопроекта составит от 200 до 600 тысяч рублей с конфискацией оборудования, использованного для изготовления таких материалов, а для должностных лиц — от 300 до 700 тысяч рублей с конфискацией оборудования.

В начале декабря Хамзаев предложил запретить поп-ММА. Депутат назвал данный вид спорта глупым и социально опасным явлением, в основе которого лежат провокация и агрессия.

Поп-MMA — это бои по правилам смешанных единоборств, а также кулачные бои, трансляции которых проходят на интернет-платформах. В поединках участвуют не только спортсмены, но и звезды шоу-бизнеса, блогеры и не имеющие спортивного опыта люди.

Что думаешь? Оцени!
      Олег Давыдов
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Дарью Трепову осудили за убийство военкора Татарского. Она получила самый большой срок для женщины в истории России

      Фитнес-тренер перечислил 10 лучших упражнений для сильных рук

      Финляндия задержала 18 нарушителей на границе с Россией

      На Урале кондуктор вышвырнула пьяную женщину из автобуса и попала на видео

      Лариса Долина рассказала о самой заветной мечте

      В популярной курортной стране раскрыли истинное отношение к русским

      Рэпер 50 Cent удивил фанатов резкими изменениями во внешности

      Президента Франции Эммануэля Макрона обвинили в подыгрывании правым политикам

      Украинские военнопленные назвали атаку ВСУ на Ил-76 подлостью

      В Госдуме предложили запретить прямые эфиры поп-ММА

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше