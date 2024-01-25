На Украине отказались переименовывать Первомайск

Депутаты горсовета Первомайска на Украине отказались от переименования города

Городской совет украинского города Первомайска, расположенного в Днепропетровской области, отказался от идеи переименования города. Об этом сообщает украинское издание «Общественное».

На состоявшейся в четверг, 25 января, сессии горсовета депутаты единогласно решили сохранить название города. Одной из причин этого, по мнению главного архитектора исполкома Татьяны Дупленко, стало то, что название Первомайск не связано с советским праздником.

От переименования также отказались власти Павлограда Днепропетровской области Украины. По мнению депутата Верховной рады Романа Каптелова, сейчас не подходящее время для переименования города.

Ранее стало известно, что на Украине переименуют город Новомосковск. Такое решение приняли депутаты местного городского совета. Теперь город будет называться Новая Самарь.