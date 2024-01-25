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20:40, 25 января 2024Бывший СССР

На Украине отказались переименовывать Первомайск

Депутаты горсовета Первомайска на Украине отказались от переименования города

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Городской совет украинского города Первомайска, расположенного в Днепропетровской области, отказался от идеи переименования города. Об этом сообщает украинское издание «Общественное».

На состоявшейся в четверг, 25 января, сессии горсовета депутаты единогласно решили сохранить название города. Одной из причин этого, по мнению главного архитектора исполкома Татьяны Дупленко, стало то, что название Первомайск не связано с советским праздником.

От переименования также отказались власти Павлограда Днепропетровской области Украины. По мнению депутата Верховной рады Романа Каптелова, сейчас не подходящее время для переименования города.

Ранее стало известно, что на Украине переименуют город Новомосковск. Такое решение приняли депутаты местного городского совета. Теперь город будет называться Новая Самарь.

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      Александр Курбатов
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