Россиян предупредили о неочевидном признаке инфаркта

Терапевт Кондрахин: боль в животе может быть симптомом инфаркта

Симптомы инфаркта миокарда иногда похожи на симптомы других заболеваний, поэтому человек может не заметить опасное для жизни состояние, предупредил россиян врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин. В беседе с «Вечерней Москвой» он назвал неочевидный признак сердечного приступа.

По словам Кондрахина, иногда при инфаркте миокарда боль появляется в животе, а не в груди. В таких случаях, говорит врач, приступ можно легко пропустить, перепутав его с заболеваниями кишечника или желудка. При этом терапевт отметил, что есть признаки, которые помогают установить настоящую причину дискомфорта. «При желудочных болях всегда можно найти такое положение, в котором они стихают, в отличие от проблем с сердцем. В этом случае человек ощущает острые ощущения постоянно», — объяснил специалист.

Кондрахин рассказал, что при сердечном приступе помимо боли обязательно появляются другие симптомы сердечной недостаточности: одышка, головокружение, слабость, низкое артериальное давление и нехватка воздуха. Также стоит встревожиться, считает врач, если обезболивающие или другие лекарства не помогают.

Терапевт добавил, что определить инфаркт без помощи врача очень трудно. Диагноз можно поставить по результату ЭКГ. Кроме того, на развитие болезни указывают кардиомаркеры в крови.

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