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10:42, 25 января 2024Наука и техника

Названа дата запуска Cygnus к МКС

НАСА: корабль Cygnus отправится к МКС 29 января

Фото: NASA / Bill Ingalls / Handout / Reuters

Грузовой корабль Cygnus отправится к Международной космической станции (МКС) 29 января. Соответствующую дату назвало НАСА.

Запуск корабля должен состояться с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида 29 января в 20:29 по московскому времени. Стыковка корабля со станцией запланирована на 31 января.

Корабль на МКС доставит материалы для проведения научных исследований, продовольствие и оборудование.

22 декабря грузовой космический корабль Cygnus американской компании Northrop Grumman отстыковался от МКС. Аппарат, который забрал со станции мусор и отходы, через две недели сгорел в плотных слоях атмосферы.

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      Иван Потапов
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