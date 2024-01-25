Названа дата запуска Cygnus к МКС

НАСА: корабль Cygnus отправится к МКС 29 января

Грузовой корабль Cygnus отправится к Международной космической станции (МКС) 29 января. Соответствующую дату назвало НАСА.

Запуск корабля должен состояться с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида 29 января в 20:29 по московскому времени. Стыковка корабля со станцией запланирована на 31 января.

Корабль на МКС доставит материалы для проведения научных исследований, продовольствие и оборудование.

22 декабря грузовой космический корабль Cygnus американской компании Northrop Grumman отстыковался от МКС. Аппарат, который забрал со станции мусор и отходы, через две недели сгорел в плотных слоях атмосферы.